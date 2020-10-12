Лавров: Турция поддержала московские договоренности по ситуации в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что МИД Турции поддерживает договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров дипломатических ведомств России, Армении и Азербайджана. Итогом десятичасовых переговоров, прошедших 10 октября, стало совместное заявление о прекращении огня.

«В воскресенье мы в очередной раз провели телефонный разговор (с главой МИД Турции), в ходе которого поддержка московского документа была подтверждена» - сообщил Лавров после встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

По словам Лаврова, «теперь дело за малым» - осталось добиться того, чтобы документ заработал в реальной жизни.

Также в заявлении отмечалось, что Армения и Азербайджан приступают к переговорам с целью мирного урегулирования конфликта. Переговоры будут проводиться при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Несмотря на публикацию заявления о прекращении огня, уже в субботу обе стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях договоренностей.