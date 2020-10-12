Вице-президент РАН назвал возможную причину отравления животных на Камчатке

Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов полагает, что морских беспозвоночных могли погубить токсины, которые выделяют особые микроводоросли Gymnodidum. Об этом он рассказал во время онлайн пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Адрианов отметил, что данный вывод он сделал на основе результатов анализа воды на наличие токсинов, выделяемых микроводорослями.

«Высокие концентрации были отмечены только для представителей рода Gymnodinium - они ответственны за выработку достаточно большого количества разных токсинов. Что интересно - именно токсинов, которые действуют на беспозвоночных животных», - сообщил ученый.

Ранее стало известно, что в морской воде на Камчатке было обнаружено маслянистое вещество, которое также могло стать причиной отравления воды и массовой гибели животных.