Саакашвили обратился к греческой полиции после нападения
Неизвестный юноша в капюшоне напал на политика в Афинах и нанес несколько ударов по голове.
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Бывший президент Грузии Михаила Саакашвили поблагодарил сотрудников правоохранительных органов Греции за оперативное и адекватное реагирование на провокацию.
«Благодарим греческую полицию за высокопрофессиональное, быстрое и адекватное реагирование, предотвращение провокации и обеспечение безопасности наших соотечественников во время встречи», - написал политик на своей странице в Facebook.
Саакашвили приехал на встречу в Афинах со своими соотечественниками в рамках подготовки к парламентским выборам. Изначально политика окружили поклонницы, после чего к нему «подлетел» юноша в капюшоне и нанес несколько ударов по голове.
Несмотря на инцидент, Саакашвили провел встречу с соотечественниками и рассказал им о своих политических планах.