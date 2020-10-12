Саакашвили обратился к греческой полиции после нападения

Бывший президент Грузии Михаила Саакашвили поблагодарил сотрудников правоохранительных органов Греции за оперативное и адекватное реагирование на провокацию.

«Благодарим греческую полицию за высокопрофессиональное, быстрое и адекватное реагирование, предотвращение провокации и обеспечение безопасности наших соотечественников во время встречи», - написал политик на своей странице в Facebook.

Саакашвили приехал на встречу в Афинах со своими соотечественниками в рамках подготовки к парламентским выборам. Изначально политика окружили поклонницы, после чего к нему «подлетел» юноша в капюшоне и нанес несколько ударов по голове.

Несмотря на инцидент, Саакашвили провел встречу с соотечественниками и рассказал им о своих политических планах.