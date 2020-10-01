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Борьба с огнем: эксклюзивные кадры сбрасывания воды с борта Бе-200 в Воронежской области

Лина Давыдова
22:17 01.10.2020
Площадь пожара в Лискинском, Павловском и Новохоперском районах возросла до 356,5 га.
Борьба с огнем: эксклюзивные кадры сбрасывания воды с борта Бе-200 в Воронежской области
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры с борта самолета Бе-200, задействованного в тушении крупнейших ландшафтных пожаров в Воронежской области.

По последней информации, огонь бушует в Лискинском, Павловском и Новохоперском районах  на площади 356,5 га.

В первых двух районах пожары вспыхнули еще в среду. О пожаре в Новохоперском стало известно сегодня в 13:00, там в том числе горит Новохоперский заповедник. 

Тушение огня осложнено сильным порывистым ветром, недостаточностью пожарного водоснабжения для ликвидации пожаров подобных масштабов, а в случае с Новохоперским заповедником – трудноудаленностью.

По данным МЧС РФ, с огнем в регионе борется межведомственная группировка из 320 человек и 96 единиц техники. Дополнительно также привлечены 138 человек и 33 машины из шести субъектов Центрального федерального округа. Также по указанию главы МЧС России Евгения Зиничева группировку усилили личным составом Тульского спасательного центра и двумя воздушными судами – самолетом Бе-200 и вертолетом Ми-8. Авиационная группа состоит из двух самолетов Бе-200, самолета Ил-76, вертолетов Ми-8 и Ка-32. В совокупности к 18:00 1 октября авиатехника сбросила на очаги возгорания 437 т воды.

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