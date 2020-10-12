Море зовет: бархатный сезон в Крыму продлится еще неделю

Необычно теплую температуру воздуха, которая не совсем характерна для середины октября, в Гидрометцентре назвали чудом. Как сообщил научный руководитель научного учреждения Роман Вильфанд, особенно заметно это в Крыму, где в этом году прогнозируется длительный период бархатного сезона.

«Для Крыма это особенно заметно. Температура воды - 20-22 градуса, а для Черноморского побережья температура воды 23 градуса», - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Данный показатель характерен не только для Северо-Кавказского округа, но и черноземных областей - Воронежской и Липецкой, где температуры воздуха выше 20 градусов.

«Это тоже чудо, и не меняется в течение всей недели. И начиная с Ростовской области, Краснодарского края всю неделю 25-27 днем», - отметил метеоролог.

По словам Романа Вильфанда, высокая температура воздуха обусловлена тем, что на юге Европейской части России не сильно меняется циркуляция воздуха, и по-прежнему мало осадков.