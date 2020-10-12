Путин поздравил Рахмона с победой на выборах

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эмомали Рахмону. Ранее политик одержал победу на выборах президента Таджикистана. В пресс-службе президента России назвали эту победу убедительной.

В телеграмме Владимир Путин отметил, что результаты голосования полностью подтвердили высокий политический авторитет Рахмона и всенародную поддержку его политического курса, который улучшает социально-экономическое положение Таджикистана и укрепляет его международные позиции.

По словам Владимира Путина, Москва придает большое значение отношениям России и Таджикистана. Он также подтвердил настрой на укрепление международных связей.

«Хотел бы подтвердить настрой на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии», - отметил Путин в телеграмме.

Выборы президента Таджикистана состоялись 11 октября. По предварительным данным, Рахмон одерживает уверенную победу - за него проголосовали 90,92% граждан страны.