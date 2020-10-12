В стране и мире Москвичей предупредили о первом снеге на выходных Алексей Курильченко Период необычно теплой погоды в столице подходит к концу. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в Москве на этой неделе. По словам синоптика, период тепла заканчивается, стоит ожидать похолодания. «Если в первой половине недели температура в Москве будет удерживаться на уровне 13-15 градусов, то уже ближе к концу недели наметится похолодание, к выходным температура достигнет значений, близким к климатической норме. Днем температура удержится на уровне 4-6 градусов, а ночью снизится до одного градуса», - сообщает Синенков. Также синоптик сообщил, что стоит ожидать как дождя, так и первого снега. Говорить о появлении снежного покрова пока рано - почва сохраняет определенный запас тепла - небольшие объемы выпавшего снега быстро растают. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика