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Москвичей предупредили о первом снеге на выходных

Алексей Курильченко
14:48 12.10.2020
Период необычно теплой погоды в столице подходит к концу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в Москве на этой неделе. По словам синоптика, период тепла заканчивается, стоит ожидать похолодания.

«Если в первой половине недели температура в Москве будет удерживаться на уровне 13-15 градусов, то уже ближе к концу недели наметится похолодание, к выходным температура достигнет значений, близким к климатической норме. Днем температура удержится на уровне 4-6 градусов, а ночью снизится до одного градуса», - сообщает Синенков.

Также синоптик сообщил, что стоит ожидать как дождя, так и первого снега. Говорить о появлении снежного покрова пока рано - почва сохраняет определенный запас тепла - небольшие объемы выпавшего снега быстро растают.

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