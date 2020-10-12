Алиев заявил о взятии под контроль Азербайджаном ряда населенных пунктов в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что ряд населенных пунктов в Карабахе перешли под контроль ВС Республики, о чем будет позже объявлено в Баку.

«Сегодня могу сказать, что несколько населенных пунктов находятся под полным нашим контролем, просто мы пока не вошли туда. С военной точки зрения необходимости в этом нет. Через некоторое время мы объявим об этом», - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Тогда Азербайджан заявил, что армянская сторона обстреляла населенные пункт на линии соприкосновения и объявил о контрнаступлении. В свою очередь Армения обвинила азербайджанские ВС в нападении.

Напомним, что с 10 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Такие договоренности были достигнуты главами МИД Армении и Азербайджана, которые прибыли в Москву на переговоры по приглашению Владимира Путина.