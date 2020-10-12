Кабмин выделил более 1 млрд. рублей на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны

Правительство России выделило более одного миллиарда рублей на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Кабинета министров. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, данные средства позволят обеспечить ветеранов достойным жильем.

Деньги поступят в 65 регионов Российской Федерации. Наибольшие суммы поступят в Санкт-Петербург, Ростовскую область и Республику Башкортостан.

Финансирование позволит ветеранам, вставшим на учет для улучшения жилищных условий, переехать в новую квартиру. На данный момент известно, что переехать смогут 607 человек.

Ранее, в апреле 2020 года, правительство уже направило 350 миллионов рублей на эти же цели. Эти средства позволили обеспечить жильем более 200 человек, сообщается в пресс-службе.