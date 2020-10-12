Получил по голове: кадры избиения Саакашвили в Афинах

В Афинах избили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Политик приехал на встречу со своими соотечественниками в рамках подготовки к парламентским выборам.

На кадрах, опубликованных каналом PostFactum, можно увидеть, что по пути на встречу Саакашвили окружили поклонницы. Внезапно на него набросился молодой мужчина в капюшоне. Он нанес несколько ударов по голове политика. Началась паника. В итоге пришлось вызывать полицию и спецназ. Сообщается о нескольких пострадавших.

Сам политик, несмотря на инцидент, встретился с соотечественниками и рассказал им о своих политических планах.