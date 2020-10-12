Кабмин снизит НДС на электронные и аудиокниги

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о подписании постановления о снижении НДС на электронные и аудиокниги. Льготная ставка в 10% распространится на книги по образованию, науке и культуре.

«Правительство приняло решение вдвое снизить налог на добавленную стоимость на электронные и аудиокниги. Распространим льготную ставку в 10% на книги по образованию, науке, культуре. Это позволит уменьшить их стоимость, сделать более доступными для покупателей и в целом поддержать отрасль, тем более что многие читатели считают их более удобными и все чаще выбирают именно электронные и аудиоформаты» - сообщил премьер-министр в ходе совещания с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что Россия всегда считалась одной из самых читающих стран. Правительство намерено и дальше поддерживать интерес россиян к чтению - с учетом новых форматов, которые стремительно набирают популярность.

Впервые с предложением снизить НДС на электронные книги выступили в Минкомсвязи в апреле 2020 года. Данное решение было принято в условиях падения спроса и снижения доступа к печатным книгам на фоне пандемии коронавируса.