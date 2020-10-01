Путин поручил проработать вопрос о проведении в России Года Байкала

Владимир Путин дал поручение правительству совместно с властями Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года Байкала. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Прaвительству Российской Федерации совместно с прaвительством Иркутской облaсти и прaвительством Республики Бурятия прорaботать вопрос о проведении в Российской Федерaции Года Байкала», — говорится в поручении.

Соответствующий доклад президент России ждет до 1 декабря 2020 года. Ответственными назначены глава Кабмина Михаил Мишустин, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а также глава Бурятии Алексей Цыденов.