Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе эмиратской стороны

В ходе переговоров обсуждались вопросы укрепления стратегического партнерства России и Объединенных Арабских Эмиратов. Обсуждались и договоренности, достигнутые в ходе государственного визита президента Росси в ОАЭ в октябре 2019 года.

Важной темой для обсуждения стали вопросы ближневосточного урегулирования. В пресс-службе отметили, что в ходе разговора подтвержден обоюдный настрой на развитие дальнейшего сотрудничества.

Также Путин и Аль Нахайян обсудили вопросы взаимодействия по российской вакцине «Спутник V», клинические испытания которой проводятся в ОАЭ. Данная вакцина предназначена для борьбы с коронавирусом.

В пресс-службе также добавили, что в ходе беседы Мухаммед Аль Нахайян тепло поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения.