В Кремле заявили о готовности помогать Украине в разрешении кризиса в Донбассе
Россия готова приложить все усилия, чтобы помочь Украине разрешить кризис.
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Пресс-секретарь президента Российской федерации Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль готов помочь Украине разрешить конфликт в Донбассе.
«Россия прикладывала и будет прикладывать возможности для того чтобы помочь Украине решить проблему Юго-востока» - сообщил Песков.
По словам пресс-секретаря президента РФ, главная задача сейчас - урегулировать проблему Донбасса.
В то же время представитель Кремля добавил, что «проблемы Крыма» не существует.
Данное заявление было ответом на слова президента Украины Владимира Зеленского. Ранее украинский лидер сообщил в интервью для «Би-би-си», что не исключает возможности заключения соглашения с Россией по Крыму.