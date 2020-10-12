В Кремле заявили о готовности помогать Украине в разрешении кризиса в Донбассе

Пресс-секретарь президента Российской федерации Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль готов помочь Украине разрешить конфликт в Донбассе.

«Россия прикладывала и будет прикладывать возможности для того чтобы помочь Украине решить проблему Юго-востока» - сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, главная задача сейчас - урегулировать проблему Донбасса.

В то же время представитель Кремля добавил, что «проблемы Крыма» не существует.

Данное заявление было ответом на слова президента Украины Владимира Зеленского. Ранее украинский лидер сообщил в интервью для «Би-би-си», что не исключает возможности заключения соглашения с Россией по Крыму.