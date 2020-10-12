Историк Соколов признал вину в убийстве своей аспирантки

Историк Олег Сколов признал в суде вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Ранее Соколов отказывался признаваться в убийстве своей ученицы и любовницы.

В суде Соколов сообщал, что смерть Ещенко стала для него неожиданностью. По его изначальной версии, историк хотел напугать девушку выстрелами в воздух - четыре выстрела в голову произошли «случайно». Также Соколов утверждал, что не помнит своих дальнейших действий.

Соколов был задержан 9 ноября 2019 года при попытке утопить останки девушки в реке Мойке. Позже он признался, что убил Ещенко и попытался избавиться от улик - именно в этот момент его поймали сотрудники правоохранительных органов.

Теперь Соколов полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном, передает ТАСС. Также историк признался, что хранил в своем доме оружие и боеприпасы. Сейчас Соколов содержится под следствием.