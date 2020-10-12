В Кремле отметили важность заключения новой ядерной сделки между РФ и США

В Кремле назвали приоритетной и горячей тему договоренностей России и США по контролю в сфере ядерных вооружений, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Тема эта горячая, она является приоритетной для нас в контактах с американцами», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что на экспертном уровне контакты продолжаются, добавив, что достижение договоренностей с США о контроле над вооружениями в интересах не только Москвы и Вашингтона, но и всего мира.

Ранее новостной портал Axios сообщил, что Дональд Трамп хочет договориться с Россией о контроле над ядерными вооружениями до президентских выборов в США. По данным одного из источников издания, американские власти уверены, что подготовить соглашение удастся уже через неделю после того, как переговоры «всерьез возобновятся».