Россия проведет наблюдательный полет над Румынией в рамках Договора по открытому небу

Группа инспекторов из РФ проведет проверку на территории Румынии в контексте реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Мероприятие запланировано на период с 12 по 16 октября.

Как сообщили в Минобороны, проверка будет реализовываться в виде посещения полигонов и учебных районов в районе площадью в 16 тысяч квадратных километров. Кроме того, инспекторы будут получать брифинги о военной деятельности на данном районе и находящихся там формированиях и воинских частях.

Также силами Российской Федерации в тот же период времени с бухарестского аэродрома будет осуществлен наблюдательный полет на отечественной самолете Ан-30Б над Румынией в рамках реализации Договора по открытому небу. Дальность следования воздушного судна дойдет максимум до 900 километров.

Наблюдательный полет будет контролироваться румынскими специалистами на борту самолета, а его маршрут реализуется в соответствии с ранее согласованным маршрутом.