«Мы вам поможем»: парламент Дании попался на пранк Вована и Лексуса от лица Тихановской

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные под псевдонимами Вован и Лексус, пообщались с главой комитета парламента Дании по внешней политике Мартином Лидегаардом и его заместителем Майклом Аструпом Йенсеном якобы от лица кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее помощника Франка Вечорки.

Событие произошло во время закрытого онлайн-совещания членов комитета. В самом его начале «белорусская сторона» обозначила проблемы с видеосвязью, поэтому участники могли лишь слышать женский голос, но не видеть собеседника.

«Добрый день, спасибо большое, госпожа Светлана Тихановская, что выделили время на беседу, мы знаем, что Вы находитесь под давлением и Ваше время ценно. Мы собрались сегодня довольно широким составом из 4-5 партий, которые интересуются положением дел в Белоруссии», - сказал в начале встречи Лидегаард.

В ответ «Тихановская» поинтересовалась мнением датского правительства о ситуации в Белоруссии в контексте союза страны с Россией, а также строительства газопровода «Северный поток-2». Лидегаард ответил, что «большинство партий Дании изначально были против» этого.

Также в ходе беседы члены комитета выразили готовность в поддержке кандидата в белорусские президенты и в контактах с российской стороной, и в вынесении санкций против действующего президента республики Александра Лукашенко. Говоря же о возможных санкциях против РФ, Лидегаард отметил, что пойти на это в одиночку их правительство не готово.

«Думаю, позиция Дании состоит в том, что нужно реагировать посредством санкций. И сейчас по этому вопросу идут оживленные дискуссии в ЕС», - заявил глава комитета.

Подводя итоги беседы, «Тихановская» задала вопрос о личном отношении Лидегаарда к якобы существующим в Дании борделям для любителей животных. Постепенно заподозривая неладное, члены комитета предпочли поспешно распрощаться с «собеседницей».

«Когда она об этом заговорила, я сразу подумал “Чего?!”», - сказал Йенсен уже по завершении совещания, кадры которого опубликованы на Youtube.

Напомним, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская стала широко известна общественности после начала массовых протестов людей, недовольных итогами президентских выборов в республике. По ее инициативе в стране создали Координационный совет по транзиту власти, в связи с чем белорусская прокуратура возбудила дело о призывах к захвату власти.