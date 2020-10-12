Заклейка скотчем не устранила утечку воздуха на МКС

Утечку воздуха на Международной космической станции не удалось остановить заклейкой скотчем, следует из переговоров экипажа с наземными службами, которые транслирует NASA.

Решение космонавтам подсказали в подмосковном центре управления полетами, сварочные швы пытались загерметизировать скотчем.

Утром в понедельник российский космонавт Иван Вагнер сообщил специалисту центра, что давление в «протекающем» отсеке российского модуля «Звезда» снизилось до 635 миллиметров ртутного столба. При этом 13 часов назад оно составляло 734 миллиметра, то есть скорость падения давления составила примерно 7 миллиметров в час.

Утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года, после чего космонавты дважды закрывали люки в модулях МКС. В Роскосмосе отмечают, скорость падения давления так мала, что не представляет опасности для экипажа и не препятствует полету станции.