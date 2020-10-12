Кабмин скорректирует перечень лесопродуктов, запрещенных к вывозу за границу

Правительство Российской Федерации подготовило постановление, которое корректирует перечень стратегически важной продукции лесной промышленности, запрещенной к вывозу в другие страны. Об этом стало известно в понедельник, на открытии совещания с вице-премьерами страны. О постановлении сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы ликвидируем пробелы [в нормативных актах], чтобы исключить возможность перемещения через границу отдельных видов стратегически важных лесных товаров. Для этого постановлением правительства скорректируем соответствующий перечень» - сказал премьер-министр.

Новое постановление устранит лазейку в законодательстве, которая позволяла экспортерам вывозить дорогой товар под видом более дешевого. Таким образом, удастся запретить откровенно криминальные схемы вывоза продукции, к которым прибегали недобросовестные экспортеры, пояснил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство продолжает работу по декриминализации лесного хозяйства страны. Об этом ранее упоминал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития лесного комплекса.