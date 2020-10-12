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В Кремле заявили о большом запасе прочности у России по коронавирусу

Тамара Астапенкова
12:35 12.10.2020
По словам Дмитрия Пескова, в стране выстроена четкая система по борьбе с заболеванием.
В Кремле заявили о большом запасе прочности у России по коронавирусу
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress

На данный момент у России по коронавирусу «большой запас прочности», поскольку в стране выстроена четкая система по борьбе с заболеванием. Об этом в понедельник, 12 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Жизнь и здоровье людей - это абсолютный приоритет. Почему сейчас больший запас прочности? Потому что по сравнению с тем, как пришлось всему миру встречать коронавирус, имеется в виду весной, сейчас разработаны более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность», - сказал официальный представитель Крмеля.

Он добавил, что сейчас в России ситуация иная по сравнению с весной, поскольку выстроена система, которая эффективно работает.

«Да, количество инфицированных растет, но, тем не менее, система работает. Нужно только повысить самосознательность людей. Чтобы люди предпринимали более эффективные меры, которые только они могут предпринимать для минимизации угрозы инфицирования», - уточнил Песков.

Дмитрий Песков добавил, что в стране подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивать возможности для более эффективного и быстрого излечения. Предпринятые меры позволяют быть более гибкими, учитывать экономические интересы страны и не переходить к таким жестким мерам, как локдаун.

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