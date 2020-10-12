Путин выступит с обращением к россиянам по поводу коронавируса, если сочтет это необходимым - Песков

Президент России Владимир Путин обратится к гражданам с заявлением по поводу ситуации с коронавирусом, если посчитает необходимым. Об этом в понедельник, 12 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это все зависит от решения главы государства, если он посчитает необходимым», - сказал Дмитрий Песков, комментируя вопрос, стоит ли ожидать в ближайшее время обращения президента по ситуации с коронавирусом.

Ранее Владимир Путин заявил, что угроза распространения коронавируса в России еще не отступила. Президент РФ добавил, что российские власти готовы к любым вариантам развития событий. Глава государства пообещал, что руководство РФ будет помогать гражданам, поддерживать социальную сферу и систему здравоохранения.