Лавров: договоренность о перемирии в Карабахе соблюдается не в полной мере

Договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе соблюдается не в полной мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим коллегой из Армении Зограбом Мнацаканянном.

«Прошлую пятницу и субботу, по крайней мере, часть субботы, мы провели в этом здании вместе с нашим азербайджанским коллегой. Была достигнута важная договоренность по инициативе президента Владимира Путина. Мы видим, что пока эта договоренность соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются», - сказал Лавров.

Глава МИД РФ выразил надежду, что предстоящие контакты позволят реализовать договоренности по Нагорному Карабаху.

В субботу, 10 октября, в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренности были достигнуты главами МИД Армении и Азербайджана, которые прибыли в Москву на переговоры по приглашению Владимира Путина. После десятичасовых переговоров Сергей Лавров сообщил о достигнутых соглашениях.