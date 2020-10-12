Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки

Министерство финансов Российской Федерации предложило правительству проект по продлению программы предоставления льготной ипотеки по ставке 6,5%. Согласно новому документу, льготы будут предоставляться до конца 2021 года. Изначально срок действия программы истекал 1 ноября.

Также предлагается увеличить и сумму кредитов, которые могут выдавать банки. Согласно документу, общий объем выдачи будет увеличен до 2,8 триллионов рублей.

В документе указано, что данный проект направлен на повышение эффективности поддержки строительной области и обеспечение доступности ипотеки в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Изначально программа была утверждена в конце апреля - она направлена на покупателей жилья в новостройках. Таким образом, Минфин намерен поддержать строительную область, которая столкнулась с падением спроса на жилье на фоне пандемии коронавируса.