Черный дым и языки пламени: кадры мощного пожара на рынке в ростовском городе Шахты
На месте возгорания работают пожарные расчеты, с огнем борются 32 спасателя и 10 единиц техники.
© Видео: shakhty_gorod, ksyshka161, Instagram © Фото: ksyshka161, Instagram
В ростовском городе Шахты в понедельник утром произошел мощный пожар на рынке, расположенном рядом с территорией хлопчатобумажного комбината. Огонь охватил несколько торговых павильонов.
В Сети местные жители распространяют видео бушующего на рынке пожара. Видны черные клубы дыма и языки пламени, вырывающиеся из ларьков.
На месте возгорания работают пожарные расчеты. Сообщается, что с огнем борются 32 спасателя и 10 единиц техники. Устанавливаются причины возгорания. Информация о пострадавших не поступала.