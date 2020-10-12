В России зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что за последние сутки в России выявлено 13 592 случая заражения COVID-19. Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова ранее рассказала агентству РИА Новости, что прошлый пик заболеваемости отмечен 11 мая - тогда было зафиксировано 11 656 случаев заражения.

Наибольшее число новых заражений зарегистрировано в Москве - 4 395 случаев. В Санкт-Петербурге отмечено 538 случаев, в Подмосковье - 440 случаев.

За сутки в Москве были госпитализированы 917 пациентов с заражением COVID-19. 275 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Также в оперативном штабе сообщили, что за последние сутки в России от COVID-19 умерли 125 человек. За все время от вируса скончались 22 722 человека.