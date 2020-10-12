Зеленский назвал условие для ухода с поста президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых он готов покинуть свой пост. Об этом он рассказал в ходе интервью для «Би-би-си».

По словам Зеленского, его главной задачей на данный момент является урегулирование конфликта в Донбассе. Украинский лидер верит в то, что конфликт удастся разрешить мирно. Также были упомянуты и Минские соглашения - Киев «готов идти за Минском» и ввести особые условия для региона.

«Если я не смогу закончить войну в Донбассе, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами», - сообщил президент Украины.

По словам Зеленского, прекращение войны в Донбассе - сложный вопрос, однако процесс переговоров уже начался.