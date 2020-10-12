Гинцбург заявил об отсутствии инфицированных среди добровольцев, привитых вакциной «Спутник V»

Инфицированных коронавирусом среди двух тысяч добровольцев, которым были поставлены обе вакцины «Спутник V», нет. Об этом заявил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если на четвертый-пятый день антитела начинают вырабатываться, в лучшем случае на 15-й, а на 21 28-й день, соответственно, они выходят на плато. А вообще-то они привиты только после второй прививки на 42 день после первой. Кто-нибудь заболел на 42-й день?» - прокомментировал Гинцбург РИА Новости появившуюся в интернете информацию о якобы достоверных случаях инфицирования COVID-19 после вакцинации.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была создана Минобороны России совместной с НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает поэтапное введение двух компонентов препарата с перерывом в три недели.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что любые возможные реакции на введение российской вакцины от коронавирусной инфекции у мужчин и женщин проявляются одинаково.