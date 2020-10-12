Из колонии под Иркутском сбежал заключенный

В Иркутской области из колонии-поселения города Усть-Кута сбежал заключенный, отбывающий наказание за совершение особо тяжкого преступления. Ведется его розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

«Сообщение о побеге Чернышова Дениса Владимировича поступило в дежурную часть полиции 10 октября. 26-летний мужчина отбывал наказание в колонии-поселении № 20 города Усть-Кута за совершение особо тяжкого преступления. Его отсутствие обнаружили сотрудники ГУФСИН по Иркутской области в ходе вечерней проверки», - говорится в сообщении.

Также продолжаются поиски сбежавшего еще 21 августа из колонии-поселения при ИК №15 в Ангарске 61-летнего Николая Грачева, который был неоднократно судим и отбывал наказание с 2018 года за совершение грабежа.