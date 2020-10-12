Космонавты пожаловались на рост температуры в российском модуле МКС

Находящиеся на МКС российские космонавты сообщили на Землю о повышенной температуре, которая зафиксирована в модуле «Звезда», в котором ранее была обнаружена утечка воздуха. Об этом стало известно из переговоров членов экипажа, которые публикует NASA.

«Чего-то у нас тут температура медленно повышается», - сообщил космонавт Иван Вагнер специалисту ЦУПа.

Cпециалист подмосковного центра управления полетами в ответ заявил, что сожалеет, но восстановить нормальный температурный режим в модуле можно будет только утром в понедельник, 12 октября. Именно тогда появится возможность открыть люк в «протекающую» промежуточную камеру модуля.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Ранее в Роскосмосе отметили, что скорость падения давления на МКС составляет один миллиметр ртутного столба за восемь часов, пишет РИА Новости. Данный показатель, отметили специалисты, не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.