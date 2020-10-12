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Кудрин рассказал о подготовке на него покушения в середине 2000-х

Тамара Астапенкова
10:59 12.10.2020
По словам главы Счетной палаты, уголовное дело заведено не было, так как преступление удалось предотвратить.
Кудрин рассказал о подготовке на него покушения в середине 2000-х
© Фото: Federation Council of Russia, Globallookpress

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал в интервью ТАСС, что в его бытность министром финансов и вице-премьером на него готовилось покушение. По его словам, эта история произошла в 2005-2006 годах.

«Пока был вице-премьером, практически не пользовался охраной, за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение», - рассказал Кудрин.

Он уточнил, что по распоряжению Владимира Путина к нему приставили охрану из сотрудников ФСО. Кудрин пояснил, что причиной готовящегося на него покушения мог быть отказ в льготах одной частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать.

«Много лет до моего назначения в правительство отсрочка продлевалась, а я не стал этого делать. Есть такая версия, но она не доказана», - рассказал глава Счетной палаты.

Чиновник признался, что не ожидал такой реакции на отказ, поскольку это была «абсолютно техническая, рутинная работа». В тот момент многие решения, которые принимались в 90-е годы, пересматривались, добавил Кудрин.

«Сотрудники ФСО добыли подробный план покушения: где, когда, при каких обстоятельствах», - рассказал чиновник.

Он уточнил, что уголовное дело заведено не было, так как преступление удалось предотвратить, и никто не пострадал.

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