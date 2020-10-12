В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как обезопасить себя на работе

В Роспотребнадзоре напомнили сотрудникам офисов о правилах безопасного поведения на рабочем месте на фоне распространения коронавируса.

«Не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок к лифте. Старайтесь не ездить в полном лифте. Помойте руки сразу, как пришли на работу. И делайте это как можно чаще в течение дня», - говорится в ролике, опубликованном на YouTube.

Также рекомендовано отказаться от рукопожатий, соблюдать дистанцию, содержать рабочее место в чистоте, проводить регулярную дезинфекцию предметов, проветривать помещение.

В Роспотребнадзоре посоветовали при возможности уйти на дистанционный режим работы, надевать маску каждый раз, когда человек покидает свое рабочее место, не ходить обедать в компании и проводить рабочие совещания удаленно.

«Договоритесь с коллегами работать в разные смены», - говорится в ролике.

При плохом самочувствии лучше оставаться дома, порекомендовали в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре дали прогноз по выходу России на плато по заболеваемости коронавирусом. По прогнозам специалистов, при соблюдении всех мер, которые были введены властями, это может произойти через 10-20 дней.