ЗАГСы Москвы приступили к работе по предварительной записи

Пресс-служба управления ЗАГС Москвы сообщила о переходе на работу по предварительной записи. Отмечается, что под исключения попадают ранее поданные заявления на регистрацию актов гражданского состояния. Подать заявку на регистрацию брака можно через Единый портал госуслуг.

Исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева сообщает, что торжественные регистрации и мероприятия на необычных площадках будут проводиться в прежнем режиме.

«Мы заботимся о наших гражданах и хотим предотвратить распространение коронавирусной инфекции в городе. Теперь столичные ЗАГСы будут оказывать все услуги по предварительной записи для максимального сокращения пересечения людей в отделах», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также отмечается что сотрудники ЗАГСов обязались следить за соблюдением социальной дистанции и использованием посетителями средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски и перчатки.