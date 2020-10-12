Эколог рассказал об опасности грязных окон

Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» эколог-эксперт Антон Ястребцев рассказал в интервью радио Sputnik о пользе содержания окон в чистоте. В первую очередь, чистота окон позволит поддерживать высокий уровень освещенности помещения. Естественный свет в помещении обеспечивает комфорт и естественным образом очищает комнату от бактерий.

«Дело не столько в обеззараживании помещения, сколько в инсоляции, потому что чем светлее в помещении, тем лучше человек себя чувствует. Если окна будут загрязнены, меньше света будет проникать через окна, причем это довольно серьезно сказывается. Поэтому окна важно мыть», - отмечает Ястребцев.

Также эколог отметил, что грязь, которая скапливается на окнах, может стать причиной серьезных болезней. В составе грязи находятся сажа и канцерогенные вещества, которые могут попасть в легкие и стать причиной респираторных заболеваний.

Эксперт советует мыть окна не реже двух раз в год. Это связано с тем, что состав пыли в течение года меняется - летом на окнах скапливает пыльца и грязь растительного происхождения, а зимой - сажа и хлориды. Особенно важно соблюдать чистоту окон людям, которые страдают от аллергии. Ястребцев отметил, что для мытья следует использовать специальные препараты.