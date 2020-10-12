В Бишкеке повторно введен режим чрезвычайного положения
В Бишкеке повторно введен режим чрезвычайного положения.
© Фото: ТРК "Звезда"
В Бишкеке повторно введен режим чрезвычайного положения.
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В Бишкеке повторно введен режим чрезвычайного положения
В Бишкеке повторно введен режим чрезвычайного положения.
© Фото: ТРК "Звезда"
В Бишкеке повторно введен режим чрезвычайного положения.
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