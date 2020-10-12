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Поддельный астероид: в NASA приближающейся к Земле космический объект сочли обломком старой ракеты

Тамара Астапенкова
10:05 12.10.2020
По словам Пола Чодаса, космический объект скорее всего является разгонным блоком Centaur, который должен был доставить на Луну посадочный аппарат Surveyor-2 в 1966 году.
Поддельный астероид: в NASA приближающейся к Земле космический объект сочли обломком старой ракеты
© Фото: NASA

Космический объект, который ранее ученые считали астероидом и присвоили ему название 2020 SO, оказался частью старой американской ракеты, запущенной в 1966 году к Луне. Об этом рассказал директор Центра изучения околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA Пол Чодас.

«Вместо космического камня обнаруженный объект, судя по всему, является ракетой неудавшейся посадочной миссии на Луну 54-летней давности», - приводит агентство The Associated Press словам Чодаса.

Ожидается, что «астероид» 2020 SO должен выйти на орбиту Земли в ноябре этого года. Его обнаружили в октябре с помощью телескопа на Гавайях. По словам директора Центра изучения околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA, «астероид» уже пролетал мимо Земли в 1984 и 2020 годах. Но из-за большой дальности нахождения объекта он не фиксировался.

© NASA

Чодас пояснил, что космический объект скорее всего является разгонным блоком Centaur, который должен был доставить на Луну посадочный аппарат Surveyor-2. В 1966 году аппарат разбился во время посадки из-за отказа двигателей, а сама ракета вышла на солнечную орбиту.

Чодас исключил падение старой ракеты на Землю. По его мнению объект пробудет на орбите Земли до следующей весны и вновь выйдет на свою орбиту вокруг Солнца.

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