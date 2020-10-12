Назван «срок жизни» коронавируса на купюрах и экранах смартфонов

Коронавирус, оказавшийся на поверхности смартфонов, денежных купюр и поручней в транспорте, способен оставаться там на протяжении месяца. Соответствующие данные получили ученые из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями.

Согласно результатам их исследования, SARS-CoV-2 может 28 дней обитать на гладких непористых поверхностях, к которым относятся стекло, бумага для банкнот и нержавеющий металл, при комнатной температуре.

При значениях температур, доходящих до +30 градусов по Цельсию это время сокращается до трех недель, а при +40 – до нескольких дней жизни вируса. Полученные результаты опубликованы на Virology Journal.

Наибольшую угрозу представляют смартфоны, так как они, в отличие от рук, не подвергаются постоянной дезинфицирующей обработке.

Ранее российский врач рассказала, что коронавирусная инфекция может проникнуть в дом даже сквозь систему вентиляции от соседей.