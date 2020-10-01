Путин поручил до 15 октября оценить объемы ущерба от паводков в регионах
Доклад также необходимо представить до 15 октября.
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 октября оценить объемы ущерба от паводков в регионах и доложить о них. Весь перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Кроме того глава РФ поручил доложить о выделении средств из федерального бюджета на восстановление жилья и объектов, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Доклад также необходимо представить до 15 октября.
Также Путин поручил выделить 100 миллионов рублей на обеспечение кредитными средствами субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на пострадавшей территории.