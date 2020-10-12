В РФ вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства для иностранцев

Гражданам иностранных государств, которые хотят иметь российское гражданство, стало проще получить паспорт РФ. Об этом говорится в новом законе, вступившем в силу с сегодняшнего дня.

Ранее правила предполагали, что для упрощенного получения гражданства России, то есть когда срок проживания в нашей стране не имеет значения, иностранцам нужно было не только иметь взрослых детей-россиян, но и быть нетрудоспособными. Новый закон данное требование отменяет.

Таким образом стать обладателями российского паспорта смогут все иностранцы, у которых есть совершеннолетние дееспособные дети, уже являющиеся гражданами РФ.

Также упрощен порядок получения гражданства для детей, которым исполнилось 18 лет именно в период, когда комиссия рассматривала заявления на получение ими гражданства, поданные их родителями или опекунами.

В законе отрегулированы и вопросы дактилоскопической регистрации. Теперь у всех претендентов на то, чтобы стать гражданами Российской Федерации будут снимать отпечатки пальцев. Полномочиями по проведению такой регистрации наделяются МВД и его территориальные органы.