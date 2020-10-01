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Врачи центров Блохина и Бакулева успешно удалили сложную опухоль 9-летнему мальчику

Алексей Кошкин
20:37 01.10.2020
Специалисты спасли жизнь Дамиру Шагапову, который попал в больницу с пневмонией, но после тщательного обследования у него была обнаружена опухоль левой почки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Девятилетнему Дамиру Шагапову медицинские специалисты онкоцентра Блохина провели уникальную операцию, которую до этого переносили только взрослые. Мальчику удалили опухоль, которая поразила большую часть организма.  

Три месяца назад Дамир попал в больницу с пневмонией, но после тщательного обследования врачи диагностировали у него опухоль левой почки с тромбами в сосудах. Ведущие специалисты крупнейших федеральных центров - Блохина и Бакулева спасли жизнь ребенку, у которого опухоль поразила  сразу несколько внутренних органов, брюшную полость и почти дошла до сердца.

Операцию проводили сразу три хирурга.

«Дамир к нам поступил от дебюта заболевания спустя два месяца. При проведении УЗИ была обнаружена совершенно случайная для врачей находка - объемное образование почки!», - говорит детский онколог Гарик Саганян.

Несмотря на то, что Дамир занимается спортом - борьбой айкидо, его организм сдавал очень быстро. Пришлось срочно перевозить ребенка из республики Марий Эл в Москву. Болезнь быстро прогрессировала и вскоре закупорила тромбом одну из главных артерий - полую вену, несущую кровь в предсердие.

Подобные операции академик Иван Стилиди, глава онкоцентра имени Блохина, и врачи Бакулевского центра уже делали, но взрослым пациентам и по отдельности. А вот чтобы удалять одновременно опухоль и тромб у ребенка - это большая редкость. Поэтому и была проведена совместная операция.

На первом этапе лечения после курса химиотерапии огромную опухоль удалось сократить почти на 80%, а сегодня ее уже удалили полностью. Врачи считают, что Дамир сможет полностью восстановиться и будет здоров. Но нужно время. По прогнозам специалистов, на это может уйти около пяти лет.

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