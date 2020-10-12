Во второй декаде октября Россию накроет аномальное тепло

По всей стране в период второй декады октября ожидается теплая погода, аномальная для этого времени года. О таком прогнозе сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист указал, что на территории всех регионов России столбики термометра поднимутся на несколько градусов выше климатической нормы.

«Аномалии везде положительные», - цитируют синоптика РИА Новости.

Особенно заметно повышение температуры будет в Якутии, в которой в последнее время регистрируется необычное потепление. В северной части республики дневные отметки будут держаться выше нуля, что превышает нормальные значения на 8-10 градусов.