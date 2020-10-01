Из-за переноса памятника Баранову Россия направит свою делегацию на Аляску

После того, как эпидемиологическая обстановка нормализуется, на Аляску отправится российская межведомственная делегация МИД РФ, чтобы прояснить причины переноса памятника российскому губернатору полуострова Александру Баранову.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны должны согласовать свои позиции в вопросе сохранения культурно-исторического наследия.

В июле текущего года городской совет американского города Ситка на Аляске одобрил резолюцию о переносе из центрального парка статуи Александра Баранова, который был правителем русских поселений в Северной Америке два столетия назад, в музей.

«Планируем направить на Аляску межведомственную делегацию для встречи с региональными и городскими властями, представителями общественности, научного и музейного сообщества», - сообщила Захарова на брифинге.

Представитель МИД РФ также выразила надежду на то, что визит российской делегации на Аляску позволит сторонам «согласовать взаимоприемлемые параметры совместной работы по сохранению и продвижению общего культурно-исторического наследия».

Ране координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил петицию против сноса памятника.