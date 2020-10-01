Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Из-за переноса памятника Баранову Россия направит свою делегацию на Аляску

Валентина Пескова
19:59 01.10.2020
Губернатор Александр Баранов являлся правителем русских поселений на Аляске в конце XVIII - начале XIX века.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sitka History Museum РИА Новости

После того, как эпидемиологическая обстановка нормализуется, на Аляску отправится российская межведомственная делегация МИД РФ, чтобы прояснить причины переноса памятника российскому губернатору полуострова Александру Баранову.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны должны согласовать свои позиции в вопросе сохранения культурно-исторического наследия.

В июле текущего года городской совет американского города Ситка на Аляске  одобрил резолюцию о переносе из центрального парка статуи Александра Баранова, который был правителем русских поселений в Северной Америке два столетия назад, в музей.

«Планируем направить на Аляску межведомственную делегацию для встречи с региональными и городскими властями, представителями общественности, научного и музейного сообщества», - сообщила Захарова на брифинге.

Представитель МИД РФ также выразила надежду на то, что визит российской делегации на Аляску позволит сторонам «согласовать взаимоприемлемые параметры совместной работы по сохранению и продвижению общего культурно-исторического наследия».

Ране координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил петицию против сноса памятника.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.