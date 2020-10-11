Собянин назвал примерные сроки начала вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса начнется через несколько месяцев. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что историю с опасной инфекцией нужно пройти без потерь.

«Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей. Закончится эта история, но нам надо пройти эту историю без потерь», - сказал мэр в интервью «России 1».

При этом градоначальник напомнил, что в настоящий момент существует риск, что рядом с нами может находиться человек, зараженный COVID-19.

Собянин также сообщил, что московские власти будут тщательно контролировать исполнение работодателями требования о переводе на удаленный режим работы части своих сотрудников.