Неизвестный с заточкой напал на Сааккашвили

На Михаила Саакашвили совершили покушение в киевском ресторане. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в полиции.

По данным правоохранителей, мужчина с заточкой в руках прокрался в зал ресторана, где отдыхал экс-глава Грузии. Злоумышленник начал угрожать Саакашвили, но охрана перехватила нападающего и вызвала полицию. К моменту прибытия правоохранителей злоумышленник скрылся. Мотивы нападения пока неизвестны.