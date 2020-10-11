Россиянам рассказали, как лучше хранить сбережения

Колебания валютных курсов слишком непредсказуемы, поэтому сбережения лучше хранить в той валюте, в которой они могут быть потрачены в будущем. Такое мнение высказал глава Росбанка Илья Поляков.

«Если говорить о валюте для сохранения сбережений, то лучше всего, на мой взгляд, придерживаться принципа валютной диверсификации и ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем», - сказал специалист в беседе с РИА Новости.

Банкир добавил, что розничным клиентам трудно ориентироваться в рыночных трендах и гарантировать рост собственного дохода на спекулятивных операциях с валютой.

«Выбор валюты для инвестирования в соответствии с валютой будущих расходов снижает риск изменения курса в планировании бюджета», - подчеркнул Поляков.

Кроме того, руководитель кредитной организации сообщил, что объем валютных вкладов розничных клиентов банка достаточно стабилен и составляет примерно 10%. По его словам, традиционно люди отдают предпочтение доллару, однако есть вклады и в евро, и фунтах стерлингов, и в других валютах, включая экзотические.