Стирка белья названа фактором риска в условиях пандемии COVID-19

Стирка белья связана с повышенным риском заразиться коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли британские ученые, которые опубликовали соответствующий доклад.

По мнению вирусологов, частицы COVID-19 могут содержаться в каплях, попадающих на белье из дыхательных путей. Такие вирусные частицы сохраняют жизнеспособность на поверхности ткани до трех суток, пишет Daily Mail.

Именно поэтому, считают ученые, женщины, которые делают больший объем домашней работы, подвержены повышенному риску инфицирования.

Ранее британские медики отказались официально признавать новые симптомы коронавируса, к которым относятся мышечные боли, волдыри на ногах и повышенная утомляемость. В Минздраве Великобритании на такой шаг пошли из желания снять дополнительную нагрузку с медицинских центров и частных лабораторий.