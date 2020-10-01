Собянин рассказал, что второй волны коронавируса в Москве нет

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в Москве наблюдается большой рост числа новых заболевших коронавирусом, однако называть это второй волной COVID-19 все-таки не следует. Столичный градоначальник заявил, что в этом вопросе он ориентируется на данные вирусологов.

«Они рассказывают самые разнообразные вещи, но если брать некий консенсус, то второй волны как таковой нет, потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, кто уже переболел», - сказал Сергей Собянин телеканалу «Россия 24».

Мэр Москвы отметил, что в Лондоне, Вене и Мадриде - других европейских столицах - наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусом. И не думать о том, что ситуация в столице РФ может развиваться по такому же сценарию, невозможно.

«Москва - тоже большой город и вряд ли будет исключением. Думаю, что количество заболевших в ближайшее время приблизится уже к 3 тысячам в сутки», - отметил мэр.

Напомним, с 5 октября руководителям московских предприятий и организаций было дано указание перевести на «удаленку» не менее 30% работников.