Для вызова дождей в Крыму подключили авиацию

В Крыму авиацию подключили к решению водной проблемы. Самолет Як-42 Росгидромета распыляет специальные реагенты, которые вызывают ливни.

Засуха на полуострове в этом году привела к пересыханию множества рек. В Симферополе и других населенных пунктах пришлось ограничивать подачу воды. Пострадало и сельское хозяйство. Местные власти обратились за помощью к федеральному центру.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Три месяца назад Поклонская обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой осудить преступные действия украинских властей, которые в одностороннем порядке перекрыли поставку пресной воды в Крым, и принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу.