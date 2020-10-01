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Правительство РФ выделит 500 миллиардов рублей на модернизацию здравоохранения

Валентина Пескова
18:12 01.10.2020
Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Правительство РФ продлит мораторий на банкротства и выделит 500 миллиардов рублей на модернизацию здравоохранения. Как заявил на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин, денежные средства будут выделены на пять лет.

Отмечается, что эти деньги пойдут на строительство и ремонт поликлиник и больниц в разных регионах страны, прежде всего в малых городах и селах. Многие медучреждения ждет реконструкция с учетом современных требований. Также будут закуплены специальные автомобили для амбулаторий, чтобы медработникам было проще добраться до удаленных территорий.

Кроме того, правительство одобрило продление моратория на банкротство для бизнеса. Он будет действовать еще три месяца, то есть до конца года. Право на мораторий получат организации и индивидуальные предприниматели, которые включены в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

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