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Власти Москвы проконтролируют перевод части сотрудников на удаленку

Ян Брацкий
08:52 11.10.2020
По мнению столичного мэра, принятые меры позволят избежать стремительного распространения инфекции и способствуют сохранению работоспособности экономики.
Власти Москвы проконтролируют перевод части сотрудников на удаленку
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Московские власти будут тщательно контролировать исполнение работодателями требования о переводе на удаленный режим работы части своих сотрудников. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Со слов градоначальника, избранная тактика позволит сохранить работоспособность предприятий и экономики в целом.

«Мы будем обеспечивать контроль за соблюдением требований, к сожалению, другого варианта нет. На самом деле это такой самый "лайт" вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», - сообщил Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

Из-за роста числа инфицированных коронавирусной инфекцией власти Москвы приняли решение о введении новых ограничений. Так, каникулы школьников продлены на неделю, а проездные билеты московских пенсионеров и страдающих от хронических заболеваний лиц временно заблокированы.

Согласно распоряжению Сергей Собянина, работодатели обязаны перевести на удаленный режим работы до 30 процентов своих сотрудников. За неисполнение требований предусмотрены крупные штрафы, напомнил мэр.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве остается напряженной. На протяжении последних двух дней оперативный штаб по COVID-19 фиксирует максимальный суточный прирост больных за весь период пандемии.

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